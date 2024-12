Polizeiarbeit in der Börde: Nach einer wilden Flucht eines Autodiebs wurde ein gestohlener Transporter sichergestellt. Einer der Täter fand ein ungewöhnliches Versteck - und brauchte dann dringend Hilfe der Polizei.

Verfolgung in der Börde

Die Polizei in der Börde hat einen gestohlenen Transporter ausfindig gemacht, einer der Täter landete in einem Gülletank.

Eichenbarleben/tj. - Die Polizei in der Börde hat in der Nacht zum 1. Dezember einen gestohlenen Transporter sichergestellt. Laut Bericht der Polizei wollte eine Polizeistreife in Eichenbarleben einen Transporter kurz nach 1.30 Uhr kontrollieren.

Als der Fahrer dies bemerkte, beschleunigte er und fuhr am Ortsausgang in Richtung Irxleben von der Straße auf eine angrenzende Grünfläche. Dabei beschädigte er einen Weidezaun.

Verfolgungsjagd endet mit spektakulärem Versteck

Plötzlich sprang eine Person von der Beifahrerseite aus dem noch fahrenden Fahrzeug und rannte davon, während der Transporter weiter fuhr. Aufgrund des unwegsamen Geländes verzichteten die Polizei auf eine Verfolgung. Jedoch konnte der Transporter kurze Zeit später unverschlossen und ohne Insassen im Ochtmersleber Weg aufgefunden werden.

Eine anschließende Fahndung ergab, dass das Fahrzeug selber in Weimar gestohlen worden war. Im Fahrzeug konnten die Beamten Einbruchswerkzeug sowie vermutliches Diebesgut feststellen.

Kurz darauf konnte auch der flüchtige Beifahrer gefunden werden: Dieser kletterte bei seiner Flucht über einen Zaun und wollte sich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb verstecken. Leider hatte er sich für sein Versteck einen mit Gülle gefüllten Silotank ausgesucht, aus welchem er nicht mehr ohne Hilfe herausklettern konnte.

Trotz Flucht: Polizeiarbeit führt zur Identifikation des Fahrers

Der 45-Jährige aus dem Salzlandkreis wurde vor Ort festgenommen und aufgrund seiner starken Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer wurde trotz umfangreicher Suche vor Ort zwar nicht mehr angetroffen. Allerdings konnte er durch umfangreiche Ermittlungen vor Ort bekannt gemacht werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die Flucht vor der Polizei wohl auch mit dem gegen ihn vorliegenden Haftbefehl zu tun haben dürfte.