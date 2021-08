Landkreis Börde: Wohnmobil vom Parkplatz gestohlen

Vom Parkplatz des Elbe-Parks in Hermsdorf (Ortsteil der Einheitsgemeinde Hohe Börde) ist am Donnerstagnachmittag (19. August) ein Wohnmobil entwendet worden.

Hermsdorf (vs) - Vom Parkplatz des Elbe-Parks in Hermsdorf (Ortsteil der Einheitsgemeinde Hohe Börde) ist am Donnerstagnachmittag (19. August) ein Wohnmobil entwendet worden.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, stellte der 74-jährige Eigentümer des Wohnmobils sein Fahrzeug gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 17.45 Uhr wieder losfahren wollte, war das Wohnmobil nicht mehr dort.

Die Fahndung wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.