Bereits seit dem ersten Weihnachtsfeiertag galt ein 32-Jähriger aus Barleben als vermisst. Spaziergänger fanden jetzt seine Leiche am Mittellandkanal bei Elbeu.

Die Polizei Börde suchte knapp zwei Monate nach einem 32-Jährigen aus Barleben.

Barleben/Wolmirstedt. – Nun herrscht traurige Gewissheit im Vermisstenfall um einen 32-jährigen Mann aus Barleben: Wie die Polizei mitteilte, fanden Spaziergänger am Sonnabend die Leiche des jungen Mannes am Mittellandkanal bei Elbeu.

Demnach gebe es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die genaue Todesursache soll nun durch Untersuchungen der Rechtsmedizin geklärt werden.

Der 32-Jährige galt seit dem 25. Dezember 2025 als vermisst. Er habe an diesem Abend gegen 20 Uhr seine Wohnung verlassen und sei anschließend verschwunden. Die Suche der Polizei blieb damals erfolglos.