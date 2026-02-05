Seit Weihnachten war der 32‑jährige wie vom Erdboden verschwunden. Spaziergänger finden die Leiche des Vermissten nun im Mittellandkanal bei Elbeu.

Die Polizei bestätigt nach dem Fund einer leblosen Person im Mittellandkanal: Vermisster Barleber ist tot.

Barleben - Der seit Weihnachten vermisste 32-jährige Mann aus Barleben ist tot. Spaziergänger hatten am vergangenen Sonnabend um kurz nach 12 Uhr am Mittellandkanal bei Elbeu eine leblose Person gefunden. Das hat eine Sprecherin des Polizeireviers Börde am Montag auf Nachfrage mitgeteilt.