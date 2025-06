Zerbst/vs. - Ein Autofahrer flippt aus, schimpft, gestikuliert. Ein Bild, das man schon einmal gesehen haben könnte, aber was am Dienstag einem Zerbster Auotfahrer dann passierte, war wohl schon mehr als Nötigung.

In Zerbst war am Dienstag ein 18-Jähriger mit einem BMW gegen 19 Uhr unterwegs. Fuhr auf der B 184 in Richtung Magdeburg. Plötzlich bemerkte er neben sich einen Audi, dessen Fahrer in seine Richtung gestikulierte, sich sodann aber wieder hinter den BMW setzte und dicht auffuhr.

BMW-Fahrer biegt ab, Audi-Fahrer verfolgt ihn

Weiter schildert der 18-jährige BMW Fahrer der Polizei, dass er dann nach links in Richtung Güterglück abbog. Der Audi folgte ihm als gleich und bremste ihn dann aus. Zum Halten gekommen stieg der Audi- Fahrer plötzlich aus und versetzte dem jungen BMW-Fahrer durch die geöffnete Fensterscheibe einen Faustschlag ins Gesicht. Stieg dann wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Magdeburg davon.

Der Fahrer des BMW suchte anschließend selbständig eine medizinische Einrichtung auf und ließ sich ambulant versorgen. Im Anschluss erstattete er Strafanzeige bei der Polizei.

Der Täter wurde als circa 25 Jahre alt, von kräftiger Statur, ungefähr 1,8 bis 1,85 m groß und mit kurzen braunen Haaren beschrieben.