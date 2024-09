Erneut hat es einen älteren Mann erwischt: In Anhalt-Bitterfeld haben sich Betrüger einer perfiden Masche bedient, um Geld zu stehlen. Der 62-Jährige bemerkte den Betrug zu spät.

Betrug in Anhalt-bitterfeld

in Anhalt-Bitterfeld fiel ein älterer Mann auf die Abzocke von Betrügern rein.

Zerbst/rk. Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon als falsche Bankmitarbeiter aus. Nun hat es einen 62-jährigen Mann in Anhalt-Bitterfeld erwischt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach erhielt der Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld in den Nachmittagsstunden des 9. September einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters.

Lesen Sie auch: Dreister Bankbetrug: 110.000 Euro im Jerichower Land einfach abgezockt

Der Berüger teilte dem Senior mit, dass aus dem Ausland unberechtigte Buchungen von seinem Konto vorgenommen wurden. Um diese rückgängig zu machen, sollte der Mann eine durch den Anrufer vorgegebene Transaktion auf seinem Handy bestätigen, was er dann auch tat.

Lesen Sie auch: Skrupellose Enkeltrick-Betrüger: Polizei gibt Notfall-Tipps zum Schutz vor Psycho-Terror

So ergaunerte sich der Betrüger eine Geldsumme in Höhe von 2.500 Euro. Wenig später bemerkte der ältere Herr die Täuschung und erstattete zwei Tage später Strafanzeige.

Oft gelesen: Achtung, Anruf: Falscher Banker erbeutet in Burg von Opfer eine fünfstellige Summe

Die Polizei empfiehlt, in keinem Falle persönliche Daten oder Kontozugänge am Telefon preiszugeben, sondern beim leisesten Verdacht das Gespräch unverzüglich zu beenden. Ein gesundes Maß an Misstrauen schützt vor Betrügern.