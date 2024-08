Enkeltrick-Betrüger sind auf dem Vormarsch, viele Menschen sind den Tätern hilflos ausgeliefert. Das sind ihre Tricks und so schützen sich Opfer vor dem Psycho-Terror.

Burg. „Hallo Oma, weißt du, wer hier ist?“, fragt die freundliche Stimme am anderen Ende der Leitung. Die Antwort ist nun entscheidend. Erkennt Oma Hildegard die ausgelegte Falle oder verliert sie im nächsten Moment ihr letztes Erspartes? Was die Polizei in diesen Stresssituationen rät und warum die Tricks der Betrüger immer perfider werden.