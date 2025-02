In Gehrden sucht die Polizei nach einem Eierdieb. Über einen Zeitraum von zwei Wochen sind mehrere Tausend Hühnereier gestohlen worden, so die Polizei.

Diebe klauen Tausende Eier in Zerbst

Einbruch in Hühnerhof Gehrden

Tausende Eier wurden auf einem Hühnerhof in Gehrden geklaut.

Gehrden - Auf einem Geflügelhof im Zerbster Ortsteil Gehrden sind 6.000 Eier verschwunden. In den vergangenen Wochen sind nach Angaben der Polizei wiederholt eine oder mehrere Personen auf den Hof gekommen. Es habe keine Einbruchspuren gegeben.

Diebe haben offenbar einen Zweitschlüssel

Bereits Ende Januar, am Abend des 26. Januar, sei ein auffälliger Mann gesichtet worden, teilte die Polizei mit. Später habe mal eine Tür offen gestanden, mal sei der Strom weg gewesen. Die Betreiber des Hofes seien sich aber wohl länger nicht sicher gewesen, was vor sich gehe, so der Sprecher der Polizei. Demnach haben der oder die Diebe sich mit einem Zweitschlüssel Zutritt zum Gelände verschafft.

Lesen Sie auch: Warum bei ATU in Zerbst plötzlich alle Werkstatt-Türen verschlossen waren

Nach einigen Tagen hätten die Betreiber des Hofes dann aber durchgezählt und das Fehlen der 6.000 Eier bemerkt. Wie genau der Abtransport funktioniert habe, sei unklar. "Eier sind ja doch eher fragil", so die Polizei weiter.

Die Polizei ermittelt. Hinweise werden im Revierkommissariat Zerbst auf der Heide 7, unter 03923/ 716-0 entgegen genommen oder per Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de.