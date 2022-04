Frontalzusammenstoß: 33-Jähriger auf der B 246 bei Reuden (Zerbst) schwer verletzt

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Hubschrauber wurden am 27. April zu einem schweren Verkehrsunfall bei Reuden (Einheitsgemeinde Zerbst) gerufen. Ein Transporter und ein Pkw waren frontal zusammengestoßen.

Reuden/Zerbst (vs) - Ein 42-Jähriger war am Mittwoch gegen 7.30 Uhr mit einem VW Transporter zwischen Reuden und Deetz unterwegs, als ihm in einem Kurvenbereich auf seiner Fahrspur ein Pkw Skoda entgegenkam. Trotz eines Ausweichversuchs konnte der 42-Jährige einen Frontalzusammenstoß nicht verhindern. Der 33 Jahre alte Skodafahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der Unfallgegner wurde ambulant behandelt.

Auch die Ortsfeuerwehren Deetz-Badewitz, Dobritz, Nedlitz, Grimme und Lindau wurden zu Unfallstelle gerufen. „Wir haben die bereits eingetroffenen Kräfte bei den technischen Aufgaben unterstützt und standen für die Rettung mit schwerem Rettungsgerät bereit“, sagt Denis Hofmann, Ortswehrleiter der Deetz-Badewitzer Feuerwehr. Nach Angaben der Feuerwehr kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der einen Notarzt eingeflogen hat.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 30000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.