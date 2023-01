Zerbst - vs - Nach Polizeiangaben vom Sonntag, 29. Januar 2023, wurde er am Sonnabendmittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Roßlauer Straße in Zerbst erwischt. Erlaubt sind dort 50 km/h. Er war nach Polizeiangaben und Abzug aller Toleranzen mit 72 km/h gemessen worden.

In diesem Fall ist laut bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog mit einem Bußgeld von 115 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister des Kraftfahrtbundesamts zu rechnen.

Während der Kontrolle von 13 bis 14 Uhr mussten laut Polizei lediglich zwei Verstöße geahndet werden. Alle anderen Fahrer waren demnach in dieser Zeit korrekt unterwegs.