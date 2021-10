Halle (Saale)/MZ - Die Polizei Halle sucht nach der Identität eines unbekannten, toten Mannes in Halle. Laut den Beamten haben sie den Mann am 12. September 2021 gegen 23.00 Uhr „An der Magistrale“ in Halle zwischen „Bruchsee“ und „Eselsmühle“ in einem stark verwirrtem Zustand angetroffen und ihn dem Rettungsdienst übergeben. Er führte weder Ausweispapiere noch andere Dinge bei sich. Außerdem gab es Verständigungsproblem aufgrund der Sprache, so die Beamten.

Am 21. September 2021 ist der Mann in einem Krankenhaus von Halle durch natürliche Ursachen gestorben. Den Beamten war es nicht möglich bis zu seinem Tod weitere Informationen zu seiner Identität zu ermitteln.

Nun hofft die Polizei mit Hilfe der Bevölkerung die Identität des Verstorbenen zu klären, um Angehörige zu benachrichtigen. Die Ermittlungen werden im zuständigen Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes direkt in der Polizeiinspektion Halle (Saale) geführt.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei Halle)

Der Mann kann wie folgendermaßen beschrieben werden:

süd- oder osteuropäischer Phänotyp

circa 40-60 Jahre alt

175 cm groß

schlanke bis hagere Gestalt

blaugraue Augen

sehr kurze dunkelbraune Haare mit Stirnglatze

schwarze buschige Augenbrauen

Leberfleck an der Rückseite des linken Unterschenkels

ein etwa 5 cm langes Muttermal an der linken Wade

Die beiden veröffentlichten Fotos des Mannes wurden im September 2021 gefertigt. Zum Zeitpunkt seines Auffindens trug er die auf den Fotos abgebildete Kleidung.

Wer kennt den Verstorbenen und kann Hinweise zu dessen Identität geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) telefonisch unter der Telefonnummer 0345 224 1291 entgegen!