Das Ehemaligentreffen auf dem Gelände des einstigen DDR-Jugendwerkhofes „August Bebel“ in Burg wird am 7. Juni mit vielen Emotionen und Erinnerungen verbunden sein.

Burg. - Für Corinna und Cindy Jenig ist der 7. Juni 2025 ein ganz besonderer Tag – und mit Sicherheit voller Emotionen. Am Vormittag treffen sich wieder Männer und Frauen des ehemaligen DDR-Jugendwerkhofes „August Bebel“ in Burg – oft auch mit ihren Angehörigen. Hier auf Gut Lüben am Rande der Kreisstadt werden Erinnerungen wach und ausgetauscht. Manche haften ein Leben lang, manche tauchen in den Gesprächen wieder auf – gute und schlechte.