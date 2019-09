Mehr Spender als erwartet waren zur Blutspende-Aktion der Kita in Plötzky gekommen. Jetzt gibt es neues Spielzeug für die Kinder.

Plötzky l Eine Blutspenden-Aktion in einer Kindertagesstätte. So etwas gab es in der Kita „Haus der kleinen Stifte“ in Plötzky noch nie – bis jetzt. Angestoßen von Kita-Leiter Martin Pasewald, organisierten er und sein Team in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine solche Aktion. Nicht nur um Menschen, die auf Blutkonserven angewiesen sind, zu helfen, sondern auch um den Kita-Kindern etwas Gutes tun zu können.

Denn für die Blutspenden, die in der Kindertagesstätte in Plötzky abgegeben wurden, erhält die Kita eine kleine Aufwandsentschädigung – für den Spender-Imbiss. Und dieser Imbiss glich im „Haus der kleinen Stifte“ eher einem reichhaltigen Buffet. Mit der Hoffnung auf viele Spender hatten sich Erzieher und Eltern in die Küche gestellt und selbst für den Imbiss gesorgt.

Mehr Spender als erhofft

„Die Blutspende-Aktion hat alle Erwartungen übertroffen“, berichtet Kita-Leiter Martin Pasewald und ergänzt: „Gezählt wurden 56 Spender, die sich bereit erklärten, Gutes zu tun. Durch ärztliche Entscheidungen kamen schlussendlich 49 Blutspenden zustande.“ Gehofft hatten er und sein Team zuvor auf 30 Spender.

Auch Gebietsreferentin Roswitha Mahlich-Springer vom Blutspendedienst des DRK, die die Aktion mit ihrem Team medizinisch durchführte, war von der großen Resonanz in Plötzky begeistert. „Dabei hatte ich noch nicht einmal meine Stammspender aus der Umgebung angeschrieben“, sagt sie.

Bluspenden dringend benötigt

Und gerade aktuell sind Blutspendedienste auf jede einzelne dieser freiwilligen Spenden angewiesen. Zwar könne das DRK zur Zeit alle Klinkanfragen auch im Salzlandkreis bedienen, doch „befindet sich der Konservenstand aufgrund der zurückliegenden Ferienzeit und des warmen Wetters an der unteren Versorgungsgrenze“, erklärt die DRK-Mitarbeiterin.

Die Freude über die Spendenbereitschaft im „Haus der kleinen Stifte“ ist aber nicht nur mit Blick auf die abgegebenen Blutspenden, die Patienten das Leben retten können, groß, sondern auch seitens der Kita-Kinder. Denn für den organisatorischen Aufwand gab es für die Kita eine Entschädigung. Und genau dieses Geld wollen Martin Pasewald und sein Team nutzen, um neue Spielgeräte für die Kinder zu kaufen.

DRK unterstützt soziale Projekte

Dazu erklärt Roswitha Mahlich-Springer: „Grundsätzlich sind Blutspende-Aktionen beim DRK freiwillig und unentgeltlich. In Ausnahmefällen unterstützen wir Einrichtungen im Rahmen einer Sonderblutspendeaktion auch finanziell, um zum Beispiel soziale Projekte zu realisieren. Dabei erfolgen grundsätzlich keine Zuwendungen je Spende. Unsere Unterstützung ist projektbezogen, einmalig und individuell.“

„Gut ein Drittel der Blutspender waren aus dem Umfeld der Kindertageseinrichtungen“, berichtet Kita-Leiter Martin Pasewald. Aber auch aus Plötzky und der Umgebung kamen zahlreiche Blutspender. „Ein Spender, der eigentlich aus Magdeburg kommt, im Sommer aber meist in seiner Gartenlaube in Plötzky ist, fand die Aktion so super, dass er beschloss die Einrichtung mit seiner Blutspende zu unterstützen“, freut sich Martin Pasewald auch über diesen Spender.

Gutschein für Blutspender

Wie für alle Spender, gab es neben der Verköstigung vor Ort auch für den Spender aus Magdeburg noch einen Gutschein über drei Eiskugeln, den die Spender bei einem Welsleber Eiscafé einlösen können.

Das Buffet, der Eisgutschein und das Wissen, etwas Gutes für einen Mitmenschen getan zu haben, scheint den Blutspendern Lust auf mehr gemacht zu haben. Es habe bereits einige Anfragen gegeben, ob solch eine Aktion jetzt öfter in der Kita „Haus der kleinen Stifte“ veranstaltet würde. Martin Pasewald gibt sich optimistisch. „Ich denke im nächsten Jahr wird es so eine Blutspende-Aktion erneut geben“, sagt er.

Motivation zur Blutspende

„Da die Blutpräparate zum Teil nur vier Tage haltbar sind, wäre es wichtig, jetzt die angebotenen Blutspendetermine in der Region zu besuchen, um Engpässe in der Blutversorgung zu vermeiden“, motiviert DRK-Gebietsleiterin Roswitha Mahlich-Springer weitere potenzielle (Erst-)Spender.

Die nächsten Blutspende-Aktionen rund um Schönebeck finden jeweils am Dienstag, 10. September, von 16 bis 19.30 Uhr im Gemeindesaal in Welsleben und am 17. September von 15 bis 18 Uhr in der Dr.-Tolberg-Grundschule in Schönebeck statt.