Ärger um die Frau des Bürgermeisters im Staßfurter Rathaus, eine Premiere beim Bulli-Treffen in Gerlebogk, eine gefährliche Feuerwehrausfahrt in Schönebeck - und eine neue Folge im Podcast: Im Ticker von Montag, 7. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 7. Juli 2025.

Das ist neu am Montag:

7.52 Uhr: Zur Bekämpfung des großflächigen Waldbrands in der Nähe von Zerbst sind am Wochenende auch Feuerwehren aus Bernburg und anderen Teilen des Salzlandkreises ausgerückt und teils noch im Einsatz.

Wie genau die Lage und was die Aufgabe der Bernburger ist

Da ist sie, die neue Folge: Den Podcast Salz Land Köpfe finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt.

Wir sind damit jetzt sowas von zweistellig: Sie finden dort jetzt schon elf Folgen. Mehr darüber, worum es mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis gegangen ist, erfahren Sie hier.

Feuer: Muss die Bahn für den Einsatz zahlen?

7.23 Uhr: Vergangene Woche brannten 24 Hektar rund um Calbe ab. Auslöser war ein heiß gelaufenes Rad an einem Güterwaggon.

Auf die Umstände kommt es an, ob es nun für die Bahn teuer wird. Genau das will die Stadt Calbe jetzt prüfen.

Podcast: Unterwegs in Baalberge und im Salzlandkreis

6.58 Uhr: Mark Styra kommt aus Baalberge, lebt in Baalberge und würde dort gerne auch bleiben.

Treffpunkt draußen am Bahnhof: In Baalberge sprach Frank Klemmer (rechts) mit Mark Styra über das Leben im Salzlandkreis. (Foto: Engelbert Pülicher)

In der neuen Folge des Podcasts Salz Land Köpfe spricht der 17-Jährige hier darüber, was seine Generation bewegt, aber auch darüber, was sie polarisiert.

17-Jähriger spricht darüber, was seine Generation bewegt. (Video: Frank Klemmer, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz) (Video: Frank Klemmer, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Familienteile auf vier Rädern in Gerlebogk

6.26 Uhr: Zum ersten Mal hat am Wochenende in Gerlebogk ein Treffen von Bulli-Freunden stattgefunden.

Sven Kühne (links) hat das Bulli-Treffen in Gerlebogk organisiert. Zu den Gästen gehört unter anderem „Holzi“ Krüger aus Berlin, der seinen Bulli mit etlichen Quietscheentchen dekoriert hat. Das sorge bei Kindern oft für Begeisterung, sagt er. (Foto: Anja Riske)

Dabei geht es laut den Teilnehmern neben den Fahrzeugen vor allem um eines: Gemeinschaft.

Ärger um die Frau des Bürgermeisters

6.11 Uhr: Melanie Zok, ehrenamtliche Koordinatorin der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Staßfurt und Frau des Bürgermeisters René Zok, wird ein massives Überschreiten von Kompetenzen vorgeworfen.

Melanie Zok ist seit September 2024 ehrenamtlich im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit tätig. (Foto: Alma Paschke)

Was ihr im Einzelnen zur Last gelegt wird, was Stadträte dazu sagen und wie die Stadt selbst reagiert

Wie gefährlich ist Schönebecks Feuerwehrausfahrt?

5.58 Uhr: Ist es nur eine Frage der Zeit, bis es an der Feuerwehrausfahrt In Schönebeck kracht? Denn die Radwege an der Zufahrt zum Gerätehaus der Schönebecker Feuerwehr sind schlecht einsehbar.

Bäume und Büsche schränken die Sicht an der Zufahrt zur Feuerwehr ein. (Foto: Paul Schulz

Bäume und Büsche schränken die Sicht ein. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung der Feuerwehr wurde gefordert, dass sie weg müssen.