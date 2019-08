Sie sind verliebt "wie am ersten Tag". Ramona und Jürgen Drews feiern ein Vierteljahrhundert Ehe.

Berlin (dpa) - Schlagerstar Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") und seine Ehefrau Ramona präsentieren sich als rundum glückliches Silberhochzeitspaar. "Auch nach 25 Jahren Ehe sind wir noch verrückt nacheinander", sagte der 74-jährige Pop-"König von Mallorca" der "Bild"-Zeitung.

Das Jubiläum wollen die beiden am Freitag im sächsischen Kurort Bad Elster feiern. Große Geschenke gibt es offenbar nicht: "Wir schenken uns unsere Liebe zur Silberhochzeit, denn wir brauchen nur uns", sagte Drews.

Auch Ehefrau Ramona Drews (45) hat offenkundig immer noch Schmetterlinge im Bauch: "Wir lieben uns wirklich noch wie am ersten Tag.". Beziehungstipp aus dem Hause Drews: "Gegenseitiger Respekt ist das Fundament unserer Beziehung", sagte Ramona der Zeitung.

Der gut 28 Jahre ältere Musiker Drews will bis zum letzten Moment bei seiner Frau bleiben: "Ich hoffe, dass wir noch viele schöne gemeinsame Jahre haben. Aber wenn ich dann einmal gehen muss, will ich in Ramonas Armen sterben."