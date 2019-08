Victoria Herrmann hat gute Erinnerungen an Falco. Foto: Monika Skolimowska

Monika Skolimowska

Die Sendung "Elf99" war im DDR-Fernsehen kurz vor dem Mauerfall an den Start gegangen. Die jungen Moderatoren durften dafür so manchen West-Star interviewen - so auch Falco.

Berlin (dpa) - Victoria Herrmann, einst Moderatorin der Jugendsendung "Elf99", erinnert sich gern an den Besuch des österreichischen Sängers Falco im Studio. "Er war hinter den Kulissen sehr höflich, zuvorkommend, angenehm und bescheiden", sagte Herrmann der Deutschen Presse-Agentur. Die Sendung "Elf99" war im DDR-Fernsehen rund zwei Monate vor dem Mauerfall an den Start gegangen. Die jungen Moderatoren der Sendung durften dafür so manchen West-Star interviewen oder West-Musikvideos zeigen. "Wir fanden es sehr cool, ein Tina-Turner-Video anzusagen", sagte Herrmann, die heute das MDR-Wissensmagazin "LexiTV" moderiert.

