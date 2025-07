In Magdeburg bietet der Programmkalender am 12.7.2025 unter anderem Jazz, Hund und australischen Folk.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Dekker gastiert am 12.7. in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Samstag, der 12. Juli 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Dekker in der Datsche Magdeburg: Indie-Folk aus den USA am Elbufer

In der Karl-Schmidt-Straße 42 beginnt am Sonnabend, dem 12. Juli 2025, um 20 Uhr ein Konzert mit dem US-amerikanischen Musiker Brookln Dekker.

Dekker, bürgerlich Brookln Dekker, hat sich in den letzten Jahren als Solokünstler im europäischen Indie-Folk etabliert. Seit dem Beginn seines Soloprojekts im Jahr 2019 ist eine Reihe von Veröffentlichungen entstanden, darunter drei Alben: „Slow Reveal: Chapter One“ (2020), „I Won’t Be Your Foe“ (2022) und „Future Ghosts“ (2024). Begleitet wird er live unter anderem vom Berliner Schlagzeuger Stefan Wittich. Für die klangliche Ausarbeitung seiner Studioaufnahmen arbeitet Dekker mit dem Mixing- und Mastering-Engineer Zach Hanson zusammen, der bereits für Künstler wie Bon Iver, The Staves und Whitney tätig war.

Vor dem Start seiner Solokarriere tourte Dekker gemeinsam mit seiner britischen Ehefrau als Duo Rue Royale durch Europa. Zwischen 2008 und 2014 absolvierte das Paar zahlreiche Auftritte in verschiedenen Ländern. Die Musik dieser frühen Phase zeichnete sich durch minimalistische Arrangements und ruhige, melodische Klangstrukturen aus. Nach einer familienbedingten Auszeit erschien 2017 das Album „We Share Phenomena“ in Zusammenarbeit mit dem Musiker Lambert. Diese Veröffentlichung markierte für Dekker den kreativen Wiedereinstieg und mündete im Jahr darauf im Rue-Royale-Album „In Parallel“, ehe schließlich das Soloprojekt unter dem Namen Dekker ins Leben gerufen wurde.

Der Stil des Künstlers ist geprägt von klaren Melodien, introspektiven Texten und einer ruhigen, aber kraftvollen Gesangsstimme. Seine Musik verbindet klassische Songwriter-Elemente mit zeitgenössischer Indie-Produktion. Die Einflüsse reichen von amerikanischem Folk über britischen Pop bis hin zu skandinavisch anmutenden Klanglandschaften.

Nacht(ver)führung im Herrenkrugpark Magdeburg mit Gröschner und Kornfeld

Am Sonnabend, dem 12. Juli 2025, beginnt um 19 Uhr eine Führung durch den Herrenkrugpark, ausgehend von der Endstelle der Straßenbahnlinie 6. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 15 Euro. Die Tickets sind über das Bestellformular unter www.feuerwachemd.de oder telefonisch unter 0391-602809 erhältlich. Es gibt keine Ermäßigungen. Die Teilnahme ist erst ab einem Alter von 12 Jahren möglich.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen der fiktive Oberbürgermeister August Wilhelm Francke und seine Gemahlin Sophie, verkörpert von Frank Kornfeld und Nadja Gröschner. In historischen Rollen erläutern sie die Geschichte des Parks, dessen Ursprünge in der Nutzung durch Magdeburger Ratsherren zur Heugewinnung liegen. Francke selbst ließ in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Gartenbaudirektor Peter Joseph Lennè mit der Gestaltung der Anlage beauftragen.

Die Führung vermittelt bei Zichorienkaffee und einem Glas Sekt Informationen zur Entstehung des Parks sowie zu kuriosen historischen Begebenheiten. Dabei wird erklärt, wie eine Fußballmannschaft mit Hilfe der Hundesteuer gefördert wurde oder worum es sich bei einem Akrostichon handelt.

Public Poetry Scream vor dem Hundertwasserhaus Magdeburg

Am Sonnabend, dem 12. Juli 2025, beginnt um 14 Uhr die erste Ausgabe der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Public Poetry Scream“ auf dem Erhard-Hübener-Platz vor dem Hundertwasserhaus in der Breiter Weg 8–10. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bereits zum sechsten Mal lädt der Förderverein der Schriftsteller e. V. zur Sommerstaffel ein. Zwischen dem 12. Juli und dem 30. August wird an jedem Sonnabend um 14 Uhr das Mikrofon eingeschaltet. Damit eröffnet sich für alle Interessierten die Möglichkeit, Texte vor Publikum zu lesen – unabhängig davon, ob es sich um klassische Lyrik, moderne Dichtung oder eigene Werke handelt.

Die Moderation übernehmen Mitglieder des Fördervereins. Vor Ort nehmen sie Anmeldungen entgegen, bevor das Mikrofon freigegeben wird. Der Veranstaltungsort vor der Fabulari-um-Buchhandlung am Fuß der Grünen Zitadelle schafft einen offenen Raum für literarische Beiträge verschiedenster Art.

Mit der Reihe setzt der Förderverein eine inzwischen etablierte Tradition fort. Der öffentliche Charakter, die Vielfalt der Beiträge und der Austausch zwischen Vortragenden und Zuhörenden prägen die Atmosphäre der Lesungen. Ziel ist es, Literatur im Stadtraum sichtbar zu machen und unterschiedlichen Stimmen eine Plattform zu bieten.

„Zwölf vor 5“ im Technikmuseum Magdeburg mit Hengstmanns und Freunden

Im Technikmuseum Magdeburg wird dieser Tage das Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Der Titel der Sommerinszenierung lautet „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“. Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025.

Inhaltlich bewegt sich die Geschichte zwischen verschiedenen Ebenen der Realität, wobei aktuelle gesellschaftliche und politische Zustände in satirischer Weise verarbeitet werden. Mit dabei sind bei der neuen Inszenierung des Hengstmann-Kabaretts unter anderem Mazze, Malte und weitere wiederkehrende Figuren der vorherigen Stücke. Franz Branntwein steht erneut im Mittelpunkt des Geschehens. In der Rolle eines grantelnden Protagonisten durchquert er alternative Realitäten, die geprägt sind von Widersprüchen und Übertreibungen einer überzeichneten Gegenwart.

Ziel der Inszenierung ist es nicht, Lösungen anzubieten, sondern Denkprozesse anzustoßen, wobei das Spiel mit Absurditäten eine zentrale Rolle einnimmt. Das Autorenteam besteht aus Heiko Herfurth sowie Sebastian und Tobias Hengstmann. Der Abschluss des Branntwein-Zyklus verbindet satirisches Theater mit einem kritischen Blick auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Vorstellungen finden im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 jeweils um 20 Uhr vom 8. bis 12. sowie vom 15. bis 19. Juli statt. Zusätzlich gibt es eine Aufführung am 6. Juli um 17 Uhr. Weitere Termine waren zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft.

Fachgruppe Entomologie in Magdeburg: Exkursion mit Gabriele Kaminski in der Sparte „Am UnterBär“

Am Sonnabend, dem 12. Juli 2025, beginnt um 15 Uhr eine Exkursion der Fachgruppe Entomologie in der Kleingartensparte „Am UnterBär“. Treffpunkt ist auf dem Gelände der Anlage. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung möglich.

Unter der fachlichen Leitung von Gabriele Kaminski widmet sich die Veranstaltung dem Thema „Naturnahe Gärten und ihre Insektenwelt“. Die Exkursion richtet den Blick auf die Vielfalt und Bedeutung von Insekten in kleingärtnerisch genutzten Lebensräumen. Anhand konkreter Beispiele vor Ort werden typische Lebensräume, Artenvielfalt und ökologische Zusammenhänge erläutert.

Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten, unabhängig von Vorkenntnissen. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Rolle von Insekten in naturnahen Gärten zu stärken und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie solche Flächen insektenfreundlich gestaltet und erhalten werden können.

Die Anmeldung erfolgt über den Museumsservice oder per E-Mail an Dana-Fabienne.Liebke@web.de sowie telefonisch unter 0391/5403523.

Flunder bei Musik am Elbufer in Magdeburg bei Daniel's

Am Sonnabend, dem 12. Juli 2025, beginnt um 19 Uhr eine Veranstaltung der Reihe „Musik am Elbufer“ in der Werner-Heisenberg-Straße 1. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Band Flunder spielt an diesem Abend ein Programm mit rockigen Balladen. Der Veranstaltungsort Daniel's bietet dabei die Kulisse für einen musikalischen Ausklang des Tages in unmittelbarer Nähe zum Elbufer.

Ausstellung „Gatzky: Collagen 1995–2025“ im Forum Gestaltung

Derzeit wird in der Ausstellungshalle im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 die Ausstellung „Gatzky: Collagen 1995–2025“ gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 13. Juli 2025 zu sehen.

Gezeigt wird eine umfangreiche Werkgruppe von Thomas Gatzky, der in über vier Jahrzehnten kontinuierlich Collagen geschaffen hat – überwiegend mit Papier, aber auch mit anderen Materialien. Die Ausstellung bietet eine eindrucksvolle Gesamtschau seines Schaffens, das sich durch experimentelle Formensprache, materialreiche Montagen und abstrakte Kompositionen auszeichnet. Sie eröffnet poetische und assoziative Bildräume und reflektiert Gatzkys ganz eigene Art, sich die Welt gestalterisch anzueignen.

Thomas Gatzky stammt aus Treuenbrietzen und ist Industriedesigner, Künstler und Hochschullehrer. Er war unter anderem an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg tätig und ist seit vielen Jahren mit freien künstlerischen Arbeiten, darunter Skulptur, Objektkunst und Collage, präsent.

Kunstmuseum Magdeburg mit "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg läuft die Ausstellung "Opération Béton" mit einer Vernissage eröffnet. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4-6 in Magdeburg.

Die Ausstellung thematisiert den Baustoff Beton, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst eine lange Tradition hat. Beton, ein Material, das aus Zement, Gestein und Wasser besteht, bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und hat Kunstschaffende immer wieder inspiriert. Dabei spiegelt sich in seinem Gebrauch sowohl das kreative Potential als auch das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe wider.

Die Ausstellung zeigt Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko. Diese Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der Vielgestaltigkeit des Materials auseinander und hinterfragen seine Bedeutung im Kontext der aktuellen Klimakrise. In einer Zeit, in der Beton sowohl als Symbol für Fortschritt als auch für ökologische Katastrophen steht, werden die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler sichtbar.

Karl-Heinz Adler zeigt mit seinen Formsteinsystemen eine Neuinterpretation des Werkstoffes Beton. Diese Werke symbolisieren den Wiederaufbau und die Möglichkeit, aus den Trümmern Neues zu schaffen. Carsten Nicolai thematisiert in seinem Video „Betonschiff ohne Namen“ die Widersprüchlichkeit von Vergehen und Bewahren. Die visuelle und musikalische Intervention verdeutlicht die Ambivalenz dieses Materials im Kontext der menschlichen Zerstörung und der Hoffnung auf Bewahrung.

Erasmus Schröter hat für seine Fotografien die Bunker des „Atlantikwalls“, der 1942 von der deutschen Besatzung in Auftrag gegeben wurde, inszeniert. Durch die Verwendung von farbigem Licht schafft er eine Atmosphäre, die zwischen der Bedrohung der Vergangenheit und der Lächerlichkeit der Größe schwankt.

Marta Dyachenko fokussiert sich auf die Möglichkeiten, aus Beton Neues zu erschaffen. Ihre Skulpturen aus gegossenem Beton thematisieren den Wandel von Zerstörung zu Bewahrung und zeigen die kreativen Potentiale des Materials.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Stubenrocker im mach|werk Magdeburg: Rock’n’Roll und Cocktails am Breiten Weg

Am Sonnabend, dem 12. Juli, beginnt um 20 Uhr im mach|werk m Breiten Weg 114a eine musikalische Veranstaltung mit Livemusik und Tanz. Der Einlass ist ab 19 Uhr möglich.

Für das musikalische Programm sorgt die Band Stubenrocker mit Rock’n’Roll und weiteren tanzbaren Titeln. Im weiteren Verlauf übernimmt DJ Isi die musikalische Gestaltung. Der Abend ist auf Bewegung und Geselligkeit ausgerichtet und kombiniert ein Live-Erlebnis mit DJ-Set.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss keine Tickets gab es mehr für das Musical "The Addams Family" des Theaters Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz. Und auch für das Hofspektakel um 20.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 waren keine Tickets mehr zu haben.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich. Für einige Veranstaltungen gibt es Wartelisten.