Der Film "Respect" verfolgt den Aufstieg der Soul-Legende Aretha Franklin. Ein neuer Trailer zeigt Oscarpreisträgerin Jennifer Hudson in der Rolle der Sängerin.

Berlin (dpa) - Aretha Franklin hatte sie sich noch zu Lebzeiten als Darstellerin gewünscht, ein neuer Trailer zum Film "Respect" zeigt nun Schauspielerin Jennifer Hudson in der Rolle der legendären Soulsängerin.

Dort singt die 38-Jährige den titelgebenden Hit von Aretha Franklin aus dem Jahr 1967. Dazu sind weitere Szenen aus dem Biopic zu sehen, das Franklins Anfänge als Kind im Kirchenchor bis zum Grammy-gekrönten Superstar verfolgen und im Dezember 2020 in die Kinos kommen soll.

Die "Queen of Soul" Aretha Franklin war im August 2018 im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Neben Oscar-Gewinnerin Hudson spielen unter anderem Forest Whitaker und Sängerin Mary J. Blige mit. Regie führte die gebürtige Südafrikanerin Liesl Tommy. Der Trailer wurde bei den diesjährigen BET Awards am Sonntag (Ortszeit) gezeigt, mit denen alljährlich neben Musikern auch Schauspieler und Sportler auszeichnet werden, die einer ethnischen Minderheit angehören.

