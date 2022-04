300-Euro-Entlastungspauschale: Wie und wann bekomme ich das Geld vom Staat?

Die Bundesregierung will die Bürger aufgrund der zuletzt stark gestiegen Preise entlasten. Erwerbstätige sollen zum Ausgleich einmalig 300 Euro brutto bekommen. Wie und wann Sie an das Geld kommen.

Illustration: Euro-Banknoten liegen sortiert auf einem Tisch. Familien sollen einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro pro Kind erhalten.

Berlin/Halle (Saale)/DUR/mad - Mit dem Beschluss eines Maßnahmepakets hat das Bundeskabinett auf die steigenden Preise vor allem für Energie und Lebensmittel reagiert und ein Entlastungspaket für die Bürger beschlossen. Dazu zählen unter anderem ein Neun-Euro-Ticket für Bus und Bahn, zudem es jedoch noch offene Fragen in Sachen Finanzierung und Umsetzung gibt - und ein einmaliger Zuschlag von 100 Euro zum Kindergeld.

Außerdem soll es eine für drei Monate befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe geben. Geplant ist, dass einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige zum Ausgleich eine Pauschale von einmalig 300 Euro brutto bekommen.

Entlastung für Bürger: Die Energiepauschale im Überblick

Wer soll das Geld bekommen?

Die Einmalzahlung von 300 Euro sollen alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen erhalten, die in den Steuerklassen 1 bis 5 eingruppiert sind.

Muss die Zahlung des Geldes beantragt werden?

Nein. Das Geld soll mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt werden.

Wann bekomme ich das Geld?

Vorgesehen ist, dass das Geld im September 2022 gezahlt wird.

Wird die Zahlung versteuert?

Ja, von den 300 Euro gehen die üblichen Steuern ab. Wie viel Geld jedem einzelnen Erwerbstätigen bleibt, hängt von der Steuerklasse ab.

Was kostet das den Staat?

Allein die Energiepreispauschale wird laut Entwurf auf etwa 10,4 Milliarden Euro geschätzt. Die Auszahlungen summieren sich auf insgesamt 13,8 Milliarden Euro, aber der Staat nimmt 3,4 Milliarden mehr Lohn- und Einkommensteuer sowie Solidaritätszuschlag ein.

Der Kinderbonus wird in diesem Jahr fast neun Milliarden Euro kosten, was in den folgenden Jahren jedoch auch zu geringen Mehreinnahmen bei Steuern führt. Laut Berechnung des Finanzministeriums wird die vorübergehende Steuersenkung beim Sprit den Bund Steuereinnahmen von rund 3,15 Milliarden Euro kosten.

Nun muss sich der Bundestag mit dem geplanten Entlastungspaket befassen. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte sich Ende März zum Paket geeinigt. Zuvor war im Februar ein weiteres Paket beschlossen worden, das ab Juli auch die Abschaffung der EEG-Umlage über die Stromrechnung vorsieht.