25-Jährige bei Frontalzusammenstoß in Mülsen schwer verletzt

Mülsen - Eine 25-Jährige ist bei einem Unfall in Mülsen (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Die Autofahrerin sei kurz nach dem Ortsausgang frontal gegen ein anderes Auto gestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau kam nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus, während die 21 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause konnte. Angaben zur Unfallursache machte die Polizei nicht.