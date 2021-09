3:1 gegen Wehen-Wiesbaden: Viktoria festigt zweiten Platz

Berlin - Viktoria Berlin hat mit zwei schnellen Toren zu Beginn beider Halbzeiten den zweiten Tabellenplatz in der 3. Fußball-Liga behauptet. Am achten Spieltag kam das Team von Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato beim 3:1 (1:1)-Sieg über den SV Wehen-Wiesbaden in einer attraktiven Partie zum fünften Saisonsieg. Lucas Falcao in der vierten und Tolcay Cigerci in der 46. Minute hatten die Hausherren im Jahn-Sportpark am Samstag jeweils in Führung gebracht. John Iredale hatte in der 29. Minute ausgleichen können. Soufian Benyamina sorgte zwei Minuten vor dem Ende für die Entscheidung.

Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato hatte im Vergleich zum 3:3 in Verl lediglich eine Änderung in der Startelf vorgenommen. Christopher Theisen ersetzte den für drei Spiele gesperrten Yannis Becker. Viktoria machte gegen die Hessen da weiter, wo sie in Nordrhein-Westfalen in der letzten Woche aufgehört hatten. Bereits in der vierten Minute schloss Falcao eine Kombination über mehrere Stationen zur frühen Führung ab.

Doch die Gäste übernahmen danach das Kommando und erspielten sich hochkarätige Möglichkeiten, von denen Iredale lediglich eine nach erfolgreich abschließen konnte. Der Australier traf bei seinem Startelf-Debüt zum verdienten Ausgleich, nachdem Thijmen Goppel zuvor an Viktoria-Torhüter Philip Sprint gescheitert war.

Nach dem Ausgleich kam Viktoria wieder stärker auf, belohnte sich aber erst nach dem Seitenwechsel. 44 Sekunden nach dem Wiederanpfiff gelang den Gastgebern dabei erneut ein starker Start. Aus 20 Metern schlenzte Cigercy den Ball ins lange Eck und konnte seinen sechsten Saisontreffer bejubeln. Anschließend hatten die Berliner noch einige größere Möglichkeiten, eine Vorentscheidung zu erzwingen, doch auch die Gäste drängten in dem spannenden Spiel bis zum Schluss auf den erneuten Ausgleich, bis Benyamina dann den Schlusspunkt setzte.