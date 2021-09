69-Jähriger fährt in Getränkemarkt: Ein Schwerverletzter

Erfurt - Ein 69-jähriger Autofahrer ist ungebremst in einen Getränkemarkt in Erfurt gefahren. Ein 21-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen sagte. Der Autofahrer habe am Donnerstagabend in eine Parklücke vor dem Markt fahren wollen.

Der 21-jährige Verletzte wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer wurde aus Vorsicht in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber nach Angaben der Polizei unverletzt.