Am bisher heißesten Tag des Jahres werden am Albertinesee Üllnitz (Ortsteil Staßfurt) 39 Grad Celsius gemessen, 24 Grad im Wasser. Das hat im Strandsolbad 25 Grad.

Staßfurt. - Landwirte lenken ihre Erntemaschinen derzeit vollklimatisiert über die Getreidefelder. Arm dran dagegen, wer sich Sonne und Hitze-Hoch Bettina bei der Arbeit nicht entziehen kann! Wohl dem, der in der Lage ist, den bisher heißesten Tag des Jahres halbwegs erträglich zu gestalten. Im Freibad oder in der Eisdiele zum Beispiel.

Bettina bescherte am Mittwoch, gegen 15 Uhr, dem Löderburger See 35 Grad Lufttemperatur (im Schatten), Wasser 23 Grad Celsius. Am Albertinesee in Üllnitz wurden 39 bzw. 24 Grad gemessen. Im Staßfurter Strandsolbad waren es um diese Zeit 38 Luft und 25 Grad im Wasser. In den städtischen Bädern Staßfurt und Üllnitz laden übrigens wieder die Feriencamps montags bis freitags, 12 bis 18 Uhr, mit Spiel- und Spaß-Angeboten ein. Bis Schulbeginn schließt die Stadt dafür ihre Jugendclubs.