Auto überholt auf nasser Fahrbahn der A20: Schwer verletzt

Grimmen - Auf nasser Fahrbahn der A20 bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist das Überholmanöver eines Autofahrers so missglückt, dass er schwer verletzt wurde. Der 56-Jährige habe in Fahrtrichtung Stettin die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Das Auto durchfuhr den Angaben zufolge einen Straßengraben, überschlug sich mehrfach, durchbrach einen Wildzaun und kam schließlich auf einem Feld zum Liegen. Die Fahrbahn Richtung Stettin wurde zur Bergung des Verletzten voll gesperrt. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.