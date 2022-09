BR Volleys gewinnen Test gegen Belgiens Meister

Berlin - Die Berlin Volleys haben am Freitag ihr Testspiel gegen Belgiens Champions-League-Teilnehmer Knack Roeselare mit 3:1 (25:23, 21:25, 26:24, 25:21) gewonnen. Vorentscheidend im Charlottenburger Horst-Korber-Zentrum war der dritte Durchgang, in dem der deutsche Volleyball-Meister in der Schlussphase einen 19:21-Rückstand noch in einen 26:24-Satzgewinn umwandeln konnte. Beide Mannschaften hatten sich tags zuvor an gleicher Stelle in einem vorab auf vier Sätze vereinbarten Spiel noch 2:2 getrennt.

Der finnische Nationalspieler Antti Ronkainen, Neuzugang vom Schweizer Erstligisten Lausanne UC, war mit 15 Punkten erfolgreichster Angreifer bei den Berlinern. Auch Marek Sotola mit 13 und Anton Brehme mit elf Punkten trugen maßgeblich zum Sieg bei. Um den Mittelblock zu verstärken, hatten die BR Volleys in Odin Glinitzka vom Zweitligisten PSV Neustrelitz einen Gastspieler dabei.

Im Kader des Hauptstadtclubs fehlten noch die WM-Teilnehmer Cody Kessel und Saso Stalekar. Beide Akteure werden im Verlauf der nächsten Woche zum Training in Berlin erwartet.