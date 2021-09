Brand in Zelle in Vollzugsanstalt Plötzensee: Ein Verletzter

Berlin - In einer Haftzelle der Justizvollzugsanstalt in Berlin-Plötzensee hat es gebrannt. Der 47 Jahre alte Insasse kam mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einem 27 Jahre alten Mithäftling in dem Gefängnis am Friedrich-Olbricht-Damm war am Donnerstagabend der Rauch aufgefallen. Aus zunächst unbekannter Ursache waren Einrichtungsgegenstände der Zelle in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften an und löschte.