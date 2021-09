Corona-Inzidenz in Thüringen steigt leicht an

Erfurt - Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag 47,5. Zum Vergleich: Am Montag lag der Wert bei 45,4. Er gibt an, wie viele Neuansteckungen es je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gegeben hat. Bundesweit lag die Inzidenz am Dienstagmorgen bei 81,1.

Die höchsten regionalen Werte haben in Thüringen derzeit der Landkreis Sonneberg mit 89,4, der Landkreis Hildburghausen mit 79,8 und Erfurt mit 75,3. Laut RKI wurde ein neuer Corona-Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit im Freistaat 4399 Menschen mit oder an dem Virus gestorben.