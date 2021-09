„Dampfzug-Romantik“: Sonderpreis für Kühlungsborn West

Berlin/Kühlungsborn - Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene hat einen Sonderpreis an den Bahnhof Ostseebad Kühlungsborn West vergeben. Kühlungsborn verzaubere mit Dampfzug-Romantik alle Eisenbahn-Liebhaber, teilte das Verkehrsbündnis am Mittwoch in Berlin zur Begründung mit. Mit seinem „außergewöhnlichen touristischen Reiz“ sei der Bahnhof mit der Dampflokbahn Molli ein eigenes touristisches Ziel und für die Urlauber mehr als eine wichtige Durchgangsstation.

Der Präsident des Deutschen Tourismusverbands, Reinhard Meyer, sprach von einem „Kleinod der Eisenbahngeschichte“. Der Bahnhof Kühlungsborn West sei ein besonders gelungenes Beispiel, wie man in historischer Bausubstanz den Bedürfnissen der Fahrgäste und Mitarbeiter gerecht werde. Der Titel „Bahnhof des Jahres“ ging in diesem Jahr an den Cottbuser Hauptbahnhof.