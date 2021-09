Die ersten Auszubildenden starten ihre Lehre bei Tesla

Grünheide - Elektroautos rollen in der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin zwar noch nicht vom Band, aber die ersten Azubis starten schon. Fünf Auszubildende - drei für Lagerlogistik und zwei für Fachinformatik - sind die ersten, die bei Tesla in die Lehre gehen. Dazu kommen zwei Studenten im Rahmen eines dualen Studiums. Brandenburgs Arbeitsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte am Mittwoch: „Ihr schreibt diesmal Geschichte.“ Das Unternehmen hofft, dass die Produktion bis Ende des Jahres beginnen kann. Weil die Entscheidung über eine abschließende umweltrechtliche Genehmigung aussteht, baut Tesla über vorläufige Zulassungen.