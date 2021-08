Die Linke startet Wahlkampf-Städtetour in Rostock

Rostock - Etwa vier Wochen vor der Bundestagswahl startet die Linke in Rostock eine bundesweite Städtetour. Zum Auftakt wollen heute (16.00 Uhr) unter anderem die Spitzenkandidaten Dietmar Bartsch und Janine Wissler auf dem Universitätsplatz reden. Weitere Auftritte sind von der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Amira Mohamed Ali, geplant sowie von Simone Oldenburg, der Spitzenkandidatin zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, die zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September stattfindet.

Unter dem Motto „Sozial gerecht. Vor Ort. Jetzt!“ will die Linke in ganz Deutschland bis zum Wahlwochenende 42 Veranstaltungen abhalten. In Umfragen zur Bundestagswahl rangierte die Partei zuletzt zwischen sechs und sieben Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern käme sie nach einer aktuellen Umfrage derzeit auf 11 Prozent.