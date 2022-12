Eine Verletzte bei räuberischem Diebstahl auf Parkplatz

Reichenbach - Eine Frau ist bei einem räuberischen Diebstahl auf einem Supermarktmarktplatz in Reichenbach im Vogtlandkreis verletzt worden. Die 71-Jährige war am späten Dienstagmittag in einem Supermarkt einkaufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass ein Mann ihre Handtasche auf der Beifahrerseite ihres Autos durchwühlte. Als die Frau den Mann ansprach, schubste er sie weg. Die 71-Jährige fiel und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete mit persönlichen Dokumenten und dem Handy der Geschädigten. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen.