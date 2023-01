Erfurt - Fridtjof Petzold hat bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften zum ersten Mal den Titel über 5000 Meter gewonnen. In Abwesenheit von Titelverteidiger Patrick Beckert gewann der 25-Jährige aus Crimmitschau am Freitag in Erfurt in 6:31,28 Minuten. Zweiter wurde der Erfurter Manuel Gras in 6:40,46 Minuten vor seinem Club-Kollegen Felix Maly (6:40,94).