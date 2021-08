Fahrzeuge im Gesamtwert von mehr als 400.000 Euro gestohlen

Bremerhaven - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag vier Fahrzeuge im Gesamtwert von mehr als 400.000 Euro von dem Gelände einer Logistik-Firma in Bremerhaven gestohlen. Sie hätten sich Zugang zu einer Lagerhalle verschafft und dort die Fahrzeugschlüssel mitgenommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dann entfernten sie einen Teil eines Zaunes und fuhren mit den vier SUV davon. Jedes Fahrzeug hat laut Polizei einen Wert von mehr als 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.