Hamburg - Ein Brand mit starker Rauchentwicklung hat am Dienstagmorgen in der Nähe der Alster in Hamburg für Aufsehen gesorgt. In der Magdalenstraße im Stadtteil Rotherbaum seien Baumaterialien an einem Haus in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden.