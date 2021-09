Forsberg fordert Sieg gegen Hertha

Leipzig - Daueroptimist Jesse Marsch hat auch das Team von RB Leipzig mit seiner Art angesteckt. Vor dem Spiel an diesem Samstag gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) meinte Spielmacher Emil Forsberg nach vier sieglosen Pflichtspielen hintereinander: „Die Stimmung in der Mannschaft ist richtig gut, auch die Mentalität. Nur hatte es nicht richtig auf dem Platz gestimmt. Wir sind auf einem guten Weg, die Trainingseinheiten sind gut, wir wissen, was wir wollen. Am Samstag müssen wir halt gewinnen für das Selbstvertrauen.“

Nicht mit dabei im Teamtraining am Dienstag waren die Verteidiger Marcel Halstenberg (Sprunggelenk) und Lukas Klostermann. Der Nationalspieler beklagte muskuläre Probleme und trainierte individuell. Bis zum Spiel dürfte er wieder zum Kader gehören. Josko Gvardiol musste hingegen das Training abbrechen. Aucch er klagte über muskuläre Probleme.

Auffällig war, dass RB unter den Augen von Vorstandschef Oliver Mintzlaff mit einer Dreierkette trainierte. „Wir haben viele Lösungen in der Mannschaft, wir können Dreier-, Vierer- oder Fünferkette spielen“, betonte Forsberg. Auch wurde im Spiel oft Stürmer-Neuzugang André Silva gesucht. „Wir versuchen ihm zu helfen, die ganze Mannschaft muss füreinander da sein“, sagte Forsberg über den Neuzugang, der bislang nur einmal vom Elfmeterpunkt traf.

Mit Hertha BSC kommt ein passender Aufbaugegner. Die Berliner sind so etwas wie der Lieblingskontrahent. Acht Siege in zehn Spielen und 33:11 Tore für RB gab es zuletzt. „Ich finde, wir haben immer gute Spiele gegen Hertha gemacht. Es wird wieder ein geiles Spiel - und mit Zuschauern. Mentalität, Leidenschaft, Einstellung, Stimmung - alles ist da. Nur wir müssen es am Samstag auch zeigen, das ist das Einzige, was zählt“, sagte Forsberg.