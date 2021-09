Frauen-Fußball: Leipzig scheitert im Pokal und Jena weiter

Markranstädt - Die Fußballerinnen von RB Leipzig sind in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Zweitligist verlor am Sonntag gegen den Bundesliga-Fünften Bayer Leverkusen 1:3 (1:1). Vor 225 Zuschauern im Stadion am Bad in Markranstädt brachte Dora Zeller (19. Minute) die Gäste in Führung, Vanessa Fudalla (45.+2) gelang kurz vor der Halbzeit der Ausgleich. Ein Eigentor von Yvonne Weilharter (46.) sowie ein Treffer von Verena Wieder (55.) sorgten schließlich für die Entscheidung.

Bundesligist Carl Zeiss Jena setzte sich unterdessen bei Regionalligist Hegauer SV durch. Bei 2:0-Erfolg trafen Sophie Walter (44.) und Verena Volkmer (85.) für die Thüringerinnen.