Hopfenbauern in Elbe-Saale starten Ernte

An den rund sieben Meter hohen Anlagen wächst der Hopfen an Drähten nach oben.

Querfurt - Die Hopfenbauern im Anbaugebiet Elbe-Saale haben den Beginn der Ernte eingeläutet. „Die Erträge bei den frühen Sorten sind überdurchschnittlich gut“, sagte der Geschäftsführer des Elbe-Saale Hopfenpflanzerverbandes, Andreas Kunze. Auch die Qualität sei nach den ersten Erkenntnissen gut. Die ersten Proben dafür waren mit dem Erntebeginn genommen worden.

Der in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen hergestellte Hopfen ist seit April 2014 unter dem Namen „Elbe-Saale Hopfen“ ein von der EU geschütztes Produkt. In der Region werden verschiedene Sorten angebaut, von denen die ersten bereits abgeerntet wurden.

Dem Verband sind nach eigenen Angaben 29 Betriebe angeschlossen. Hopfen wird auf einer Verbandsfläche von rund 1600 Hektar in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angebaut. Das nach eigenen Angaben mit 20.000 Hektar größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet Deutschlands - und der Welt - liegt in Bayern, nördlich von München in Hallertau.