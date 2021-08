Inzidenz in MV steigt auf 17,8

Rostock - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sind weiter gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten am Montag 17 neu nachgewiesene Fälle - nach 16 am Sonntag und 8 vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Die Inzidenz stieg auf 17,8 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Am Sonntag hatte der Wert 17,4 betragen und vor einer Woche 8,4.

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat die landesweit höchste Inzidenz mit 34,9. Dort zeigt die landeseigene Corona-Ampel auch nicht mehr Grün, sondern ist am Montag auf Gelb gesprungen. In allen anderen Regionen zeigt sie weiter Grün.

In die Risikobewertung fließen neben den Infektionszahlen auch die Krankenhauseinweisungen und die Auslastung der Intensivbetten ein. Die Farbe Grün steht für eine „kontrollierte Situation“, Gelb für ein niedriges Infektionsgeschehen. Die nächste Stufe Orange bedeutet ein „mittleres Infektionsgeschehen“ - dann muss in der Schule wieder Maske getragen werden.

Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, so dass die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 1184 stieg. Im Krankenhaus liegen aktuell sieben Covid-19-Patienten, zwei mehr als am Sonntag. Ein Patient wird auf der Intensivstation behandelt, am Sonntag hatte die Zahl bei null gelegen.

Die geringste Sieben-Tage-Inzidenz hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 5,4. Insgesamt wurde laut Landesamt bisher bei 44 756 Menschen im Nordosten eine Infektion nachgewiesen, 43 203 gelten inzwischen als genesen.

Vollständig geimpft sind den Angaben zufolge Stand Montag 54,2 Prozent der Bevölkerung; die erste Impfdosis haben 60,6 Prozent erhalten. Von den 12- bis 17-Jährigen haben 14,2 Prozent die erste Impfung und 8,6 Prozent beide. Von den 18-59-Jährigen sind 52,6 Prozent vollständig geimpft, 58 Prozent haben mindestens eine Dosis. Von den über 60-Jährigen sind 80,7 Prozent vollständig und 84,5 Prozent einmal geimpft.