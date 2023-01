Kellerbrand in Berlin Neu-Hohenschönhausen

Berlin - In mehreren Kellerverschlägen eines elfstöckigen Wohnhauses in Berlin Neu-Hohenschönhausen hat es am frühen Mittwochmorgen gebrannt. Innerhalb von eineinhalb Stunden hatten die Feuerwehrkräfte den Brand unter Kontrolle, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Drei Personen seien vor Ort von Rettungskräften untersucht worden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 56 Einsatzkräften vor Ort. Nun ermittelt die Polizei die Brandursache.