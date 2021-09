Grimma (dpa/sn) – - Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 ist in der Nacht zum Mittwoch ein Transporterfahrer schwer verletzt worden. Der 58-Jährige sei aus bisher ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Dresden an der Anschlussstelle Grimma auf einen Laster aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der Transporter verkeilte sich mit dem Lkw-Anhänger und wurde den Angaben nach noch 150 Meter mitgeschleift, bis der Laster zum Stehen kam.