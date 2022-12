Leichter Schnee in Niedersachsen und Bremen erwartet

Hannover - Das frostige Wetter bleibt Niedersachsen und Bremen auch in den kommenden Tagen erhalten. Am Mittwoch liegen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei bis zu minus fünf Grad. Nur auf den Inseln ist es etwas milder. Im Norden kann es im Laufe des Tages leichte Regen- oder auch Schneeschauer geben.

Auf dem Wurmberg in Braunlage liegt im größten Skigebiet im Harz schon eine dichte Schneedecke, noch stehen die Lifte dort allerdings still. Die geplante Eröffnung in diesem Winter ist nach Angaben der Betreiber für den 25. Dezember geplant.

In der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen auf minus acht Grad, im Südosten Niedersachsens sogar auf bis zu minus dreizehn Grad. Am Donnerstagmorgen lockert es dann zunächst fast überall wieder auf, bevor es im Laufe des Tages auch leicht schneien kann. Auf den Straßen kann es glatt werden.

Der Freitag startet bewölkt und im Südosten Niedersachsens mit leichtem Schneefall. Die Höchstwerte liegen im Osten des Landes bei minus einem Grad und im Westen bei bis zu zwei Grad.