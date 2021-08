Lieferengpässe machen Automobilzulieferern zu schaffen

Neubrandenburg/Rostock - Fehlende Elektronik und andere Teile machen den Automobilzulieferern in Mecklenburg-Vorpommern stark zu schaffen. Wie der Vorsitzende des Netzwerks automotive-mv, Andreas Dikow, der Deutschen Presse-Agentur sagte, haben 70 Prozent der rund 100 Firmen im Nordosten mit den Problemen zu kämpfen. Ursachen seien unterbrochene weltweite Lieferketten infolge der Corona-Probleme, erklärte Dikow am Mittwoch in Neubrandenburg zum Branchentreff des Netzwerkes. „In China werden bei geringsten Anzeichen von Corona-Infektionen sofort Häfen oder Firmen geschlossen.“

Ähnlich restriktiv gehe unter anderem Malaysia vor, woher viele Chips für die Elektronik kommen. Dies führe zu Verwerfungen. Die Branche hat in Mecklenburg-Vorpommern rund 5000 Beschäftigte und nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von 1,7 Milliarden Euro.

2021 habe die Corona-Welle die Zulieferfirmen aber nicht mehr so unvorbereitet getroffen wie 2020, erläuterte Dikow, der selbst das Webasto-Standheizungswerk mit 750 Mitarbeitern in Neubrandenburg leitet. So nutze ein Drittel der Firmen die Kurzarbeiterregelung, die „noch bis Ende 2021 verlängert werden sollte“, forderte Dikow.

Wegen der fehlenden Teile drosselten einige Automobilzulieferer ihre Produktion um bis zu 25 Prozent. Andere, wie Webasto selbst, fingen dies mit flexiblen Arbeitszeitmodellen wie Vier-Tage-Woche oder Sechs-Tage-Woche ab. „Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis die Welt mit Corona so umgehen kann, wie mit Grippewellen“ sagte der Netzwerk-Vorsitzende.

Um künftige Arbeitsformen ging es auch beim Branchentreff. „Wir werden viele Standorte in Deutschland nur halten können, wenn wir weiter automatisieren“, sagte Dikow. Dabei seien schnelle Digitalisierung und gute Bildung enorm wichtig.

Zu automotive-mv mit Sitz in Rostock gehören unter anderem Firmen wie ZF Airbag Germany und Rhodius in Laage, Webasto und Lear Corp. in Wismar. Weitere Zulieferer sind Haff-Dichtungen und die Gießerei Ueckermünde, ml&s in Greifswald sowie die Gummifabrik Lubeca in Upahl bei Wismar.