Aufatmen nach langer Durststrecke Jubelschreie aus dem Rathaus: Der Haushalt ist da!

Nach zweieinhalb Jahren ohne genehmigten Haushalt kann Genthin nun wichtige Investitionen und Projekte in Angriff nehmen. Doch welche Herausforderungen haben die Genehmigung so lange verzögert und was bedeutet das für die Zukunft der Stadt?