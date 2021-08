Mähdrescher geht in Flammen auf: Hoher Sachschaden

Markersdorf - Bei Feldarbeiten in Markersdorf (Landkreis Görlitz) ist ein Mähdrescher in Brand geraten und komplett zerstört worden. Die Polizeidirektion Görlitz bezifferte den Sachschaden am Montag auf rund 200.000 Euro. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Menschen kamen bei dem Brand der Erntemaschine am Sonntagabend im Ortsteil Pfaffendorf nicht zu Schaden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Staatsstraße 111 vorübergehend gesperrt werden.