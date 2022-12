Mehr als 300.000 Menschen im Land rauchen

Halle - In Sachsen-Anhalt fangen Männer im Schnitt mit 17 und Frauen mit 18 Jahren an zu „paffen“ - und 314.000 Menschen im Land sind nach den jüngsten statistischen Daten bekennende Raucherinnen und Raucher. Dies haben erste Ergebnisse einer stichprobenartigen Umfrage in Privathaushalten (Mikrozensus) 2021 ergeben, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte.

Rund 82 Prozent der Raucherinnen und Raucher (258.000 Menschen) gaben an, regelmäßig zu Tabakwaren zu greifen, rund 18 Prozent (56.000 Menschen) nur gelegentlich. Bei den Männern gaben gut ein Viertel (27,8 Prozent) an, Raucher zu sein, wohingegen sich dieser Anteil bei den Frauen auf knapp ein Fünftel (18,2 Prozent) der Befragten belief.

Die meisten bekennenden Nichtraucher in Sachsen-Anhalt waren laut Statistik 2021 Menschen im Alter zwischen 15 bis 25 Jahren (84 Prozent) sowie zwischen 65 und 75 Jahren (85 Prozent) und älter (96 Prozent).