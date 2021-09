Mit nur 28 Jahren: Verteidiger Kalig muss Karriere beenden

Aue (dpa) – - Fabian Kalig von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue muss mit nur 28 Jahren seine Karriere beenden. Das teilte der 28-Jährige auf Instagram mit. Als Grund führte der Verteidiger seine schwere Knieverletzung an. „Die letzten 2 Jahre habe ich sehr viel investiert, um wieder auf dem Platz zu stehen, aber es hat nicht mehr klappen sollen. Ich habe immer alles gegeben und am Ende mit meiner Gesundheit dafür bezahlt. In Kürze steht die nächste und hoffentlich letzte OP an, es werden erneut Knorpelzellen eingepflanzt“, schrieb Kalig. „Dieses mal allerdings nicht mehr mit dem Ziel, nochmal Leistungssport zu betreiben, sondern nur für ein beschwerdefreies Leben.“

Bei Kalig war wenige Tage nach dem 4:3 am 18. Oktober 2019 gegen den 1. FC Nürnberg ein komplizierter Knorpelschaden diagnostiziert worden. Insgesamt bestritt der Abwehrspieler 90 Spiele für Aue, erzielte dabei ein Tor. „Ich bin sehr stolz auf das, was ich erreicht habe und auch dankbar für alles, was ich erleben durfte. Nichtsdestotrotz sind in den vergangenen Monaten auch viele Dinge geschehen, die mir den Abschied alles andere als schwer machen. Ich freue mich jedenfalls auf die Zukunft und werde euch auf dem Laufenden halten, wie es bei mir weitergeht“, schrieb Kalig.