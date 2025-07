Eine Unseburgerin nennt die Feuerwehr ihre Großfamilie, Schulbücher sind ausgerechnet in den Ferien der Renner in Bernburg, in Welsleben wurden schon 1.000 Unterschriften für die Rückkehr der Ampel gesammelt: Im Ticker von Donnerstag, 17. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.42 Uhr: Jens Bauer führt die gleichnamige Bäckerei in dritter Generation. Vor nunmehr 90 Jahren wurde die erste Filiale der Bäckerei in Frohse eröffnet.

1935 begann in Alt-Frohse die Geschichte der Bäckerei Bauer, die nun von Jens Bauer (Bild oben) geführt wird. (Foto: Jens Bauer)

Einen Blick zurück und nach vorn lesen Sie hier.

Teufelsgeiger kommt ins Kunstquartier

6.53 Uhr: Nachdem Georgi Gogow, den meisten als „Teufelsgeiger“ der Ostrock-Band City bekannt, vor ein paar Monaten schon als Jury-Mitglied bei „The Golden 10“ in Aschersleben zu Gast war, kommt er am Freitag, 1. August, in das Kunstquartier Grauer Hof, um selbst zu musizieren.

Mit seinem Weltmusik-Projekt „Der Wilde Garten“ will er, unterstützt von „Vulkan-Röhre“ Karolina Blasek und „Gitarrenfeuer“ Kai-Uwe Scheffler, ein außergewöhnliches Konzerterlebnis schaffen. Beginn der Veranstaltung ist 20 Uhr.

Karten gibt es montags bis freitags zwischen 10 und 18 Uhr im Kunstquartier Grauer Hof oder an der Abendkasse.

Die Feuerwehr ist ihre Großfamilie

6.25 Uhr: Sie nennt die Feuerwehr ihre Großfamilie: Roswitha Salm ist seit gut drei Jahrzehnten als Jugendwartin tätig – seit 1991 für den Verband, seit 2012 für den Salzlandkreis.

Seit 1979 und damit 46 Jahre bei der Feuerwehr der Region aktiv: Roswitha Salm, Jahrgang 1960. (Foto: Tobias Winkler)

Künftig fokussiert sich die 64-Jährige nur noch auf einen Posten. Warum genau, das erzählt sie Ihnen hier.

Schulbücher sind der Renner in den Ferien

6.12 Uhr: Mitten in den Ferien gehen in Bernburg gerade stapelweise Schulbücher über den Ladentisch: Der Verkauf in den Bücherläden ist in vollem Gange.

Gabriele Hinzdorf hat neben den Büchern auch vieles andere für den Schulbedarf. (Foto: Susanne Schlaikier)

Dabei wird den Kunden weitaus mehr für einen gelungenen Start ins neue Schuljahr angeboten. Was genau gesucht und gefunden wird, erklären wir Ihnen hier.

1.000 Unterschriften für die Rückkehr der Ampel

5.54 Uhr: Der Abbau der Ampel in Welsleben war schon zu der Zeit umstritten, als er vorgenommen wurde. Die Forderung nach einer Verbesserung der Verkehrssituation wird nun aber immer lauter.

Geschwindigkeitsüberschreitungen am Ortseingang in Welseben stellen ein großes Sicherheitsrisiko dar. (Foto: Bianca Heimert)

Mit 1.000 Unterschriften kann die Welsleber Initiative jetzt richtig Druck machen. Und das will sie auch.