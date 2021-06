Mix aus Sonne, Wolken und Regen in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Berliner und Brandenburger erwartet in den kommenden Tagen ein bunter Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Vor allem im Osten und Süden hängen am Dienstag im Tagesverlauf dichte Wolken am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Am Nachmittag und in den Abendstunden seien dort Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen. In den übrigen Regionen Berlin und Brandenburgs bleibe es jedoch heiter und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad.

Auch am Mittwoch bleibe es meist trocken und überwiegend sonnig. Die Temperaturen liegen bei bis zu 24 Grad. Ab dem Nachmittag könne des den DWD-Meteorologen zufolge stellenweise gewittern, dabei könne es vereinzelt zu Starkregen, Windböen oder Hagel kommen. Erst gegen Abend lockere sich die Wolkendecke über Berlin und Brandenburg. Am Donnerstag gibt es dann wenige Wolken und dafür viel Sonnenschein in Berlin und Brandenburg. Bei sommerlichen Temperaturen bis zu 26 Grad bleibe es trocken.