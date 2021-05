Nach Tötung einer 28-Jährigen: Tatverdächtiger tot gefunden

Taufkirchen/Vils - Gut zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer 28 Jahre alten Frau in Taufkirchen an der Vils (Landkreis Erding) ist der Tatverdächtige tot in einer Klinik in Wasserburg gefunden worden. Dorthin war der Mann nach seiner Festnahme gebracht worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch gibt es keine Anzeichen für Fremdeinwirkung. Zuvor hatte die „Bild“ über den Tod des Bulgaren berichtet.

Die Polizei hatte die Leiche der Frau am 11. Mai in deren Wohnung gefunden, nachdem Angehörige und ihr Arbeitgeber die 28-Jährige als vermisst gemeldet hatten. Der Tatverdächtige, der Ex-Lebensgefährte des Opfers, war noch in der Wohnung festgenommen worden.