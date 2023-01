Oldenburg - Der Nachholtermin für die Partie zwischen den EWE Baskets Oldenburg und den Hakro Merlins Crailsheim in der Basketball-Bundesliga steht fest. Das ursprünglich für den 1. Februar angesetzte Heimspiel der Oldenburger wird am 5. März (15.00 Uhr) ausgetragen, wie der niedersächsische Club am Mittwoch bekannt gab. Wegen des Weiterkommens der Merlins im FIBA Europe Cup und der dadurch neu hinzu gekommenen Spiele war die Partie verlegt worden. Einige Wochen zuvor werden die Oldenburger das Finalturnier des BBL-Pokals am 18. und 19. Februar austragen und treten im Halbfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg an.